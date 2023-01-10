مؤتمر في اربيل يناقش أضرار التغيير المناخي على كوردستان والعراق (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء مؤتمر حول التغيير المناخي.

وذكر مراسل شفق نيوز؛ أنه جرى خلال المؤتمر عرض فيلم قصير حول أضرار التغيير المناخي وإقامة عدة حلقات حوارية لأساتذة الجامعات المشاركين للحديث عن التغيير المناخي في اقليم كوردستان والعراق.

وأشار مراسلنا إلى أن المؤتمر شهد مشاركة العديد من الشخصيات العلمية المهتمة بالبيئة حيث جرى النقاش حول سلبيات التغيير المناخي على اقليم كوردستان والعراق بشكل عام.

إلى ذلك؛ قال الباحث في الشأن البيئي هيوا عمر لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا المؤتمر سيتم فيه مناقشة الأضرار الناتجة عن التغيير المناخي وسلبياته على اقليم كوردستان ومحاولة وضع حلول لهذا التغيير حيث ان هناك الكثير من التداعيات السلبية سيخلفها المناخي على بيئة اقليم كوردستان".

واضاف ان "اهمية هذا المؤتمر يكمن في أنه جمع الأكاديميين، اضافة الى نشر الوعي لدى المجتمع من خلال دعوة الكثير من طلاب الجامعات لحضور المؤتمر".