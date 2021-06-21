مؤتمر دولي للغة الكوردية في السليمانية: تجربة مؤسسة شفق لا تصدق

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية على مدى يومي (17 و18 من شهر حزيران الجاري) المؤتمر العلمي الدولي الثاني للغة الكوردية برعاية محافظ السليمانية هفال ابوبكر وبتنظيم من مؤسسة ماركريت التربوية ومنظمة خاني للبحوث الفكرية.

وعقد المؤتمر تحت شعار "اللغة والقانون" بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء القانونيين واللغويين من اقليم كوردستان والاجزاء الاخرى من كوردستان في تركيا وايران وسوريا، فضلا عن جمع من المثقفين والصحفيين والمهتمين بقضايا اللغة والثقافة الكوردية.

واكد فريدون سامان مسؤول منظمة خاني للبحوث الفكرية وجوب الاهتمام التام باللغة الكوردية كونها هوية الكورد وتوجيه كل الامكانيات نحو خلق اللغة الموحدة "الستاندارد" وذلك بالاستفادة من جميع اللهجات واللهيجات الكوردية في مختلف مناطق كوردستان ولذلك تم الدعوة لخيرة الاكاديميين والمثقفين من جميع اجزاء كوردستان للاستفادة من خبراتهم خصوصا في مجال القانون والمحاكم التي مازالت تدون مرافعاتها وقراراتها واحكامها باللغة العربية ومن ثم تترجم الى اللغة الكوردية او قد لا تترجم ابدا.

وشارك كامران رحيمي الكاتب والصحفي والمترجم الكوردي الفيلي من مدينة ايلام في كوردستان الشرقية (كوردستان ايران) بكلمة تحدث فيها عن التوزيع الجغرافي للتقسيمات اللهجوية في كوردستان وعن تجربته الخاصة في الاستفادة من اللهجة الكوردية الفيلية وضرورة الاستفادة منها في القاموس الموحد الاستاندارد كونها لهجة غزيرة بالكلمات والمصطلحات والتركيب اللغوية الكوردية الاصيلة التي لم تشبها شائبة التأثر باللغات المجاورة.

واشار الى ان معظم سكان منطقة ايلام وما يجاورها من المناطق يتحدثون بها اضافة الى الكورد الفيليين المتواجدين في بغداد منذ السنوات الاولى لبنائها.

واشاد كامران رحيمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين في بغداد، مؤكدا انها المؤسسة الوحيدة التي استطاعت تقديم عمل كبير منذ الفترة ما بعد سقوط نظام البعث في العراق.

واضاف رحيمي ان تجربة مؤسسة شفق الثقافية تجربة يمكن الاستفادة منها في التحضير لأي عمل يخدم التوجهات القومية على الرغم من الظروف المعروفة التي تتعرض لها بغداد والتي تجعل من غير الممكن التصديق بسهولة انها كانت تقوم بكل ذلك العمل بجهود كوردية فيلية استطاعت تأسيس اول مجلة كوردية باللهجة الفيلية بعنوان (گول سوو) كما ان للمؤسسة مجلة باللغة العربية وكذلك اذاعة تبث باربع لغات ولهجات مختلفة مثل الكوردية السورانية والفيلية اضافة الى اللغتين العربية والانجليزية.