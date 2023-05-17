مؤتمر دولي في أربيل لتقييم واقع التربية والتعليم في العراق وكوردستان

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مؤتمرا دوليا للتربية، تحت شعار "تأمين التربية الخلاقة" في الوسط التربوي العراقي بشكل عام وإقليم كوردستان، بشكل خاص، وذلك بمشاركة أكثر من 30 جامعة ومدارس تربوية دولية على مستوى الشرق الأوسط.

وقالت رئيسة مؤسسة (اي.سي.اي.ك) روزلين فرانكلين، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا المؤتمر يقوم بتحديد المشكلات التي تواجه القطاع التربوي الخاص والعام في إقليم كوردستان".

وأضافت فرانكلين، أن "توصيات المؤتمر تخطط وتقيم وضع التربية في العراق والإقليم، ومقارنته مع دول المنطقة والعالم".

وعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 5 آلاف معلم ومدرس، و16 ألف مؤسسة تربوية، تحت إشراف وزارة تربية إقليم كوردستان، ووزارة التربية الاتحادية، ومجموعة من التجار العراقيين والبريطانيين، والسفارة البريطانية في بغداد، والقنصلية البريطانية في الإقليم.