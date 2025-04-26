مؤتمر تاريخي في روجآفا.. الكورد يطرحون مشروعهم لسوريا "ديمقراطية لا مركزية"

شفق نيوز/ عقدت القوى الكوردية في روج آفاي كوردستان (شمال سوريا) مؤتمر "وحدة الموقف والصف الكوردي"، بمشاركة واسعة من الأحزاب الكوردية ومنظمات المجتمع المدني والحركات النسائية، وسط فعاليات كوردية مستقلة من مختلف المناطق.

ويهدف المؤتمر، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى صياغة رؤية كوردية موحدة للمشاركة في بناء سوريا الجديدة، و تقديم مقاربة لحل القضية الكوردية، في أعقاب إسقاط النظام السوري في دمشق يوم 8 كانون الأول 2024، وهو النظام الذي اتهمته القوى المشاركة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مختلف مكونات الشعب السوري، والتسبب بدمار واسع وملايين الضحايا.

وأكد المشاركون، على "التضحيات التي قدمها الشعب السوري عموماً، والشعب الكوردي على وجه الخصوص، في سبيل الحرية والكرامة"، مشددين على "ربط النضال القومي الكوردي بالحركة الوطنية الديمقراطية الأوسع من أجل إقامة نظام تعددي يحترم حقوق جميع مكونات البلاد".

وأقر المشاركون، وثيقة سياسية تأسيسية عبّرت عن رؤية موحدة لحل القضية الكوردية ضمن إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية، تضمن الحقوق القومية للشعب الكوردي في الدستور السوري المستقبلي، وتلتزم بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مع التركيز على صون حقوق المرأة وتمكينها الكامل.

كما دعا المؤتمر، إلى "اعتماد هذه الرؤية أساساً للحوار الوطني بين القوى السياسية الكوردية، وكذلك مع الإدارة الجديدة في دمشق وباقي القوى الوطنية السورية، بهدف بناء دولة موحدة متعددة القوميات والأديان والثقافات، تقوم على مبدأ المساواة والكرامة والحقوق الدستورية دون تمييز".

وفي ختام أعماله، أعلن المؤتمر عن تشكيل وفد كوردي مشترك، يتولى متابعة تنفيذ بنود الرؤية السياسية عبر التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، في مسعى لترجمتها إلى خطوات عملية على الأرض.

وانطلقت، قبل ظهر اليوم السبت، فعاليات مؤتمر "وحدة الموقف الكوردي" في مدينة القامشلي بسوريا، بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية، من ممثلي الأحزاب الكوردية في سوريا، وإقليم كوردستان العراق، وتركيا، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية مستقلة.

واستقبلت صالة "قامشلو" في حديقة "آزادي"، بمدينة القامشلي، وفود المشاركين منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اُفتُتحت أعمال المؤتمر بكلمة ألقاها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، الذي شدد على أن وحدة الموقف الكوردي لا تعني تقسيم سوريا، بل على العكس، تُعزز من وحدتها، مشيراً إلى أن الكورد ناضلوا طويلاً من أجل وحدة الأراضي السورية.

ويتألف ديوان المؤتمر من كل من: محمد إسماعيل، رئيس المجلس الوطني الكوردي، وإلهام أحمد، مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبروين يوسف، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي.