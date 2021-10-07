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مؤتمر بالسليمانية يوصي بحضور سياسي كوردي في بغداد بعد الانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-07T08:20:08+0000
مؤتمر بالسليمانية يوصي بحضور سياسي كوردي في بغداد بعد الانتخابات

شفق نيوز/ أقامت جمعية العلوم السياسية في كوردستان، اليوم الخميس، مؤتمراً لمناقشة رؤى الأطراف السياسية في تحالفات تشكيل الحكومة العراقية بحضور عدد من ممثلي القوى السياسية الفاعلة في الاقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر المؤتمر، إن اكاديميين وممثلي احزاب سياسية شاركوا في المؤتمر الذي تضمن ثلاثة محاور تخص أهمية الانتخابات الحالية في المرحلة المستقبلية خصوصاً مع وجود نوايا لدى بعض الاطراف إلى إجراء تعديلات دستورية.

واضاف أن الحاضرين أكدوا ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، وأهمية تواجد الكورد في بغداد بحزمة واحدة وذلك لتمكينهم من المطالبة بحقوق الشعب الكوردي بقوة.

واشار الحاضرين إلى اهمية هذه الانتخابات التي وصفوها بأنها "مصيرية"، وشددوا على ضرورة تجاوز الخلافات وبناء كتلة قوية تستطيع أن تتصدى لكل تهديد يواجه المكتسبات الكوردية.

وتنطلق الاحد المقبل انتخابات نيابية عامة في العراق لاختيار اعضاء برلمان جديد تنبثق عنه حكومة اتحادية جديدة، وذلك استجابة لاحتجاجات عارمة اودت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

 

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