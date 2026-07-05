مؤتمر اقتصادي ثلاثي في قبرص بمشاركة أربيل وتركيا وأذربيجان

شفق نيوز- أربيل

كشفت غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم الأحد، عن إجراء تحضيرات مكثفة لعقد مؤتمر اقتصادي دولي يجمع إقليم كوردستان بتركيا وأذربيجان، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وتطوير العلاقات التجارية الإقليمية.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، غيلان حاجي سعيد، للوزير في حكومة إقليم كوردستان لشؤون المكونات، أيدن معروف، بحضور نائب رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة.

وذكر بيان صادر عن الغرفة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء بحث الترتيبات النهائية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي المشترك، المقرر انعقاده في منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل في قبرص، بمشاركة فاعلة من غرف تجارية ومنظمات اقتصادية، إلى جانب وفود حكومية رفيعة المستوى من الدول المعنية.

وأضاف البيان، أن الجانبين استعرضا دور غرفة تجارة أربيل في تنشيط القطاع الاقتصادي بالإقليم، مؤكدين على أهمية هذا المؤتمر في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأطراف المشاركة.

وأشاد الوزير أيدن، خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة أربيل في تطوير بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية، معتبراً أن المؤتمر المرتقب يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي المشترك.