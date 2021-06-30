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ميليشيا موالية للأسد تعتقل عشرات الكورد في الحسكة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-30T11:32:33+0000
ميليشيا موالية للأسد تعتقل عشرات الكورد في الحسكة

شفق نيوز/ اعتقلت مليشيا الدفاع الوطني الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، عشرات المواطنين الكورد في مدينة الحسكة (شمال شرق)، يوم الأربعاء، على خلفية اعتقال الاسايش لأحد قادتها. 

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن مسلحي الدفاع الوطني داهموا سوق المدينة واعتقلوا عشرات المواطنين الكورد من أصحاب المحلات التجارية. 

وتشهد المدينة حالة من التوتر بين قوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية ومليشيا الدفاع الوطني على خلفية اعتقال الاسايش القيادي في الدفاع الوطني محمد صالح المسلط. 

وتسيطر قوات الإدارة الذاتية على مدينة الحسكة باستثناء وسط المدينة وعدد من الاحياء التي يسيطر عليها النظام السوري ومليشيا الدفاع الوطني التابعة له وتعرف باسم مناطق المربع الأمني.

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