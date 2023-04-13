ميلوني لنيجيرفان بارزاني: استقرار العراق وإقليم كوردستان مهم لإيطاليا

شفق نيوز/ استُقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الخميس في مراسم رسمية أقيمت بالعاصمة الإيطالية، روما، من قبل رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وناقش الجانبان خلال لقاء سبل تعزيز علاقات إيطاليا مع إقليم كوردستان والعراق مؤكدين على توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بحسب بيان لرئاسة الاقليم.

وشددت ميلوني على أن إيطاليا ستواصل مساندتها للعراق وإقليم كوردستان، واصفة علاقات بلادها مع العراق وإقليم كوردستان وضمان أمنهما واستقرارهما بأنها موضع اهتمام وتركيز من جانب إيطاليا.

آخر تطورات الأوضاع في العراق، والحوار وخطوات حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وأوضاع المنطقة، شكلت محوراً آخر للقاء.