ميلوني تعلق على هجوم استهدف قاعدة إيطالية في أربيل

شفق نيوز– ترجمة

علّقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الخميس، على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية إيطالية في أربيل بإقليم كوردستان، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين الجنود الإيطاليين.

وقالت ميلوني في منشور على منصة "إكس": "أعرب عن تضامني وقربي من جنودنا الذين لم يُصب أيٌّ منهم بأذى عقب الهجوم"، مضيفة أن إيطاليا "فخورة بالشجاعة والاحترافية التي يظهرونها وهم يعملون يومياً من أجل السلام والأمن في مناطق الأزمات حول العالم".

وبحسب مسؤولين إيطاليين، فإن القاعدة العسكرية الإيطالية في أربيل تعرّضت لهجوم خلال الليل، في حادث يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن إيطاليا تنشر نحو 300 جندي في أربيل، معظمهم ضمن مهمة تدريب قوات الأمن الكوردية، مشيرة إلى أن عددهم خُفِّض مؤخراً بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب مع إيران.

وكانت الوزارة قد أعلنت في البداية أن قاعدة "كامب سينغارا" الإيطالية في أربيل تعرضت لهجوم صاروخي، قبل أن تشير معلومات لاحقة إلى أن الموقع أصيب بطائرة مسيّرة دمّرت مركبة عسكرية كانت تُستخدم لأغراض لوجستية.

وقال قائد القاعدة العقيد ستيفانو بيتسوتي لقناة "سكاي تي جي 24" إن أفراد الجيش تلقوا تحذيراً من تهديدات جوية ولجأوا إلى الملاجئ قبل ساعات من وقوع الضربة، مؤكداً أن القوات مدرّبة على التعامل مع مثل هذه الحالات وأن سلامة الجنود تبقى الأولوية القصوى.

وأشار إلى أن إنذار الغارة الجوية انتهى، فيما يواصل الخبراء فحص الموقع وتأمين المنطقة وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في القاعدة.