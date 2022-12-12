ميزانية الإقليم تتصدر مباحثات وفد كوردستاني ووزيرة المالية ببغداد

شفق نيوز/ اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان الیوم الاثنین مع طیف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية العراقية.

وناقش الاجتماع حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون موازنة سنة 2023 والتأكيد على استمرارية عمل اللجنة الفنية بين الجانبين بهذا الصدد.

هذه هي المرة الثانية التي يزور وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان بغداد بعد تشكیل الحكومة برئاسه‌ محمد شیاع السوداني لمناقشة الموازنة والمادة 140 وغيرها من القضايا العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية.

ویضم وفد حكومة إقليم كوردستان كل من آوات جناب نوري وزير المالية والاقتصاد، كمال محمد وزير الكهرباء، الدكتور أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، وجوتیار عادل المتحدث الرسمي بإسم حكومة إقليم كوردستان، وهادي جاوشلي رئيس ديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان، وفارس عيسى رئيس ممثلیة حكومة إقليم كوردستان في بغداد.