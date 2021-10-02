أمير وبابا شيخ الإيزيديين يشكران بارزاني على استحداث ناحيتين في دهوك

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، التزام حكومته بتقديم أفضل الخدمات للإيزيديين ودعمهم والدفاع عن حقوقهم "بشدة وصلابة".

وقال إعلام حكومة اقليم كوردستان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل، اليوم، كلاً من أمير الإيزيديين مير حازم تحسين بك، وبابا شيخ الإيزيديين شيخ علي شيخ إلياس".

ونقل البيان، عن رئيس الحكومة تأكيده خلال اللقاء، "التزام حكومة إقليم كوردستان بتقديم أفضل الخدمات للإيزيديين ودعمهم والدفاع عن حقوقهم بشدة وصلابة، مثلما كانت تفعل دائماً".

وأشار بارزاني إلى أن "حكومة الإقليم، وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، بذلت كل جهد ممكن في سبيل إعادة إعمار سنجار وعودة النازحين إلى ديارهم بكرامة".

من جهته، تحدث أمير وبابا شيخ الإيزيديين، وفق البيان، عن "أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة، كما شكرا رئيس الحكومة لموافقته على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مناطقهم، ومنها استحداث ناحيتين في كل من مجمعي خانكي وشاريا، وذلك في إطار التغييرات الإدارية ضمن حدود محافظة دهوك".