أمير قطر يعزي مسعود بارزاني بوفاة شقيقته

شفق نيوز/ قدمت دولة قطر، يوم الاثنين، التعازي الى اقليم كوردستان بوفاة شقيقة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بارزاني، استقبل في مصيف صلاح الدين، سلطان بن مبارك الكبيسي، سفير قطر لدى العراق".

وأضاف البيان؛ أنه "خلال اللقاء الذي حضره حسين بن علي الفضالة، القنصل العام القطري في أربيل، نقل السفير القطري في العراق تحيات وتعازي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري إلى الرئيس بارزاني بوفاة السيدة (زكية مصطفى بارزاني)، شقيقة الرئيس بارزاني".

واشار البيان الى ان "الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين الجانبين كانت محوراً آخر للاجتماع".

كما استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل.

وجاء في بيان صادر عن مقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز ، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل بحضور القنصل الفرنسي العام في اربيل يان بريم ، لافتا الى ان الجانبين بحثا خلال الاجتماع الأوضاع السياسية وآخر تطورات العراق والمنطقة.

واضاف البيان ان الوفد الفرنسي قدم تعازيه ومواساته لبارزاني بمناسبة وفاة شقيقته السيدة زكية الملا مصطفى بارزاني.