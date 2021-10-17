أمير قطر يجتمع مع رئيس إقليم كوردستان وهذا ما بحثاه

شفق نيوز/ استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الأحد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق، بمناسبة زيارته للبلاد، وفقا لما أعلنه الديوان الأميري.

وعقب اللقاء كتب رئيس الاقليم مغردا على مواقع التواصل تويتر: سعدت بلقاء أمير دولة القطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وأضاف "اجرينا محادثات حول تعزيز وتطوير علاقاتنا الثنائية، اضافة الى اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في العراق والشرق الاوسط".

في غضون ذلك ذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع ناقش انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في العراق، تقوية علاقات إقليم كوردستان والعراق مع قطر وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والسياحة، وباء كوفيد-19 وتبعاته وعملية التلقيح باللقاح المضاد للفیروس في العراق وقطر، والرحلات الجوية المباشرة للخطوط الجوية القطرية إلى إقليم كوردستان والعراق.

وأكد الجانبان على تعزيز علاقات إقليم كوردستان والعراق مع قطر، وبحثا فرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في إقليم كوردستان لتمتد منه إلى كل العراق كسوق أكبر وخاصة في المجالات التي يحتاجها ٳقليم كوردستان والعراق، إضافة إلى بحث خطوات فتح قنصلية عامة قطرية في أربيل.

وشكل آخر مستجدات مواجهة الإرهاب والتهديدات والخطر الذي يمثله داعش، طرق وسبل التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، أحوال اللاجئين في مخيم “الهول” بسوريا، آخر التطورات في المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مواضيع تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، محوراً آخر للاجتماع.

ووصل رئيس الإقليم ، يوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ان الرئيس بارزاني "سيبحث خلال اجتماعاته سبل تقوية علاقات إقليم كوردستان مع قطر إلى جانب علاقات العراق وقطر في المجال السياسي ومجالات التعاون المشترك وخاصة في قطاعات التجارة والصناعة وفرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في إقليم كوردستان والعراق، أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين".