"ميرگسور" يبتلع شاباً من أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بأن شاباً من أهالي أربيل قضى غرقاً أثناء السباحة في أحد المواقع السياحية ضمن إدارة سوران شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الشاب يُدعى (رێكار عبد الله) ويبلغ من العمر 29 عاماً، متزوج وأب لثلاثة أطفال، وكان قد توجه إلى نهر ميرگسور لغرض السياحة، قبل أن يغرق أثناء السباحة.

وأضاف المصدر، أن فرق الإنقاذ تمكّنت من انتشال جثته، فيما تم نقلها إلى الطب العدلي في أربيل، لاستكمال الإجراءات الأصولية.