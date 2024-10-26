أمير جماعة العدل الإسلامية "مشككاً" بنزاهة انتخابات كوردستان: لا نرغب في المقاعد الثلاثة

شفق نيوز/ أعلن أمير جماعة العدل الإسلامية الكوردستانية علي بابير، يوم السبت، عن قرار حزبه بعدم المشاركة في برلمان كوردستان، مؤكداً عدم الرغبة بالمقاعد الثلاثة التي مُنحت لهم.

وعبّر بابير خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عن شكره لشعب كوردستان على مشاركته الفعّالة في الانتخابات، مؤكداً على الدور الكبير الذي لعبته هذه المشاركة، داعياً الله أن يجزيهم على حسن اختيارهم.

وأشار بابير إلى أن "العودة لرأي الشعب مبدأ أساسي في الإسلام"، مؤكداً أن "من حق الشعب محاسبة المسؤولين على أدائهم في التشريع وتنفيذ القوانين".

كما أوضح أنهم غير مقتنعين بنسبة 100% من نزاهة نتائج الانتخابات، حيث أشار إلى أن هناك تزويراً واسعاً شاب العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن "التزوير قد يكون قد تم من جهات خارج العراق"، وهو ما دفعهم إلى رفض النتائج.

وأضاف بابير أن الجماعة اتخذت هذا الموقف لحماية أصواتهم وتحذير السلطات من مخاطر التلاعب، قائلاً: "نرى أنه من الضروري الإعلان عن موقفنا، ولن نشارك في برلمان مليء بالتزوير والتلاعب"، حسب تعبيره.

كما أوضح أن الجماعة طالبت بنزاهة العملية الانتخابية، لكنهم شعروا أن مواقف المفوضية لم تكن شفافة بالقدر الكافي.

ودعا بابير السلطات في إقليم كوردستان إلى الابتعاد عن التزوير والتحلي بالمصداقية، قائلاً إن استخدام التزوير والاحتيال سيؤدي في النهاية إلى إحباط المجتمع وانعدام الأمل.

وأشار إلى أن رفضهم للمقاعد البرلمانية لا يعني ابتعادهم عن العمل السياسي، حيث قال إنهم سيستمرون في أنشطتهم خارج البرلمان ولن تقتصر جهودهم على البرلمان والحكومة.

وأوضح بابير أيضاً أنهم حصلوا على عدد أصوات يفوق ما تم الإعلان عنه بكثير، مضيفاً أنهم يتوقعون من جميع الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات أن تتخذ موقفاً مماثلاً، وأن تطالب بمساءلة الأطراف المعنية وتحقيق الشفافية.

كما دعا بابير، أن تُترك الكلمة النهائية للجنة المتخصصة والمراقبين، متمنياً ألا تضطر الجماعة مستقبلاً إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة.