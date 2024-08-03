أمير الأيزيديين: لن ننسى سبي النساء وسوق النخاسة في الموصل

شفق نيوز/ دعا أمير الإيزيديين في إقليم كوردستان والعالم، مير حازم مير تحسين بيك، يوم السبت، إلى ضرورة حل مشاكل سنجار وضمان حقوق الإيزيديين.

جاءت هذه الدعوة خلال مراسم الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية للإيزيديين، التي أُقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وفي كلمته، أكد تحسين بيك أن "التاريخ يعيد نفسه ويذكرنا أننا شعب الإبادات"، مشدداً على أنه "لا يمكن نسيان سبي النساء وسوقهن إلى سوق النخاسة في الموصل".

وأضاف، أن "العديد من النساء ما زلن مختطفات دون تحديد مصيرهن، ومصير الشباب ما زال مجهولاً أيضاً رغم انتهاء الحرب، كما أن القبور الجماعية لم تُفتح بعد".

وأكد تحسين بيك على ضرورة "العودة إلى أهلنا بشرف وضمانات بعدم حدوث ما وقع لنا سابقاً"، مشدداً "نحن شعب أصيل كباقي الشعوب ولا نريد ترك أرضنا".

وأوضح أن "سنجار تحتاج إلى انتهاء الخلافات السياسية"، داعياً الحكومة العراقية إلى "الوفاء بعهودها".

كما دعا تحسين بيك الحكومة الاتحادية العراقية إلى "التواصل مع حكومة إقليم كوردستان لحل المشاكل العالقة"، مؤكداً أهمية التعاون بين الجانبين لتحقيق الاستقرار وضمان حقوق الإيزيديين.