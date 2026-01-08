أمير الطائفة بالعراق والعالم يحذر من تكرار سيناريو سنجار بحق الايزيديين في حلب

شفق نيوز - دهوك

حذر امير الطائفة الايزيدية في العراق والعالم مير حازم تحسين بك، يوم الخميس، من تدهور الاوضاع الانسانية للايزيديين في مدينة حلب السورية، موكدا ان ما يمرون به يعد من "أسوأ" المراحل التي يشهدها وجودهم في المدينة.

وقال الامير حازم تحسين بك في بيان، ان "الكورد الايزديين في مدينة حلب يعيشون ظروفا انسانية قاسية"، داعيا المجتمع الدولي الى التحرك العاجل لإنقاذهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

واوضح الامير ان "الايزيديين المتبقين في المدينة يكافحون يوميا من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف امنية صعبة وقلة الخدمات الاساسية، معربا عن امله في ان تشمل الحماية جميع المدنيين دون استثناء في المدينة .

وحذر تحسين بيك، من أن استمرار القتال دون تدخل جاد قد يقود الى كارثة جديدة مشابهة لما شهدته سنجار عام 2014، مؤكدا ان الصمت الدولي قد يفاقم معاناة الابرياء ويهدد وجودهم.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

وتشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الواقعة تحت سيطرة قوات "الأسايش" اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة السورية، والتي أعلنت الحيين منطقة عسكرية و"قصفتهما بالمدفعية والراجمات" بالتزامن مع تحشيدها لقواتها ودباباتها في محيط الحيين تمهيداً لاقتحامهما.

وتسببت الاشتباكات بمقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 70 آخرين في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع مع استمرار المعارك.