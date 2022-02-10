ميراني: مسعود بارزاني يلتقي اليوم بافل طالباني للتباحث حول منصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني سيستقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الخميس لبحث مسألة منصب رئيس جمهورية العراق.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم إلى إذاعة "صوت" أمريكا.

وقال ميراني إن "طالباني سيزور اليوم الزعيم مسعود بارزاني، وينبغي لنا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) أن يكون لدينا مرشح آخر (احتياط لمنصب رئيس الجمهورية) سواء نتفق ام لا نتفق مع الاتحاد الوطني، وسواء غيرت المحكمة الاتحادية رأيها أم لا"، في إشارة إلى مرشح الحزب هوشيار زيباري.

وأضاف "وإذا اقتضى الأمر سيكون المرشح (الاحتياط) فؤاد حسين على سبيل المثال، ولكن يبقى هذا الأمر رهن اجتماع اليوم بين بافل طالباني والزعيم بارزاني"، مردفا بالقول: نأمل أن يكون هذا الاجتماع جيدا لكي يُعقد بعدها اجتماع آخر بين المكتبين السياسيين للحزبين".

وكان مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد اكد، يوم الأربعاء، تمسك الحزب بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان النائب عن تحالف السيادة، مشعان الجبوري، قد قال لوكالة شفق نيوز، الثلاثاء، "الحزب الديمقراطي الكوردستاني متمسك بزيباري، لكن وعلى سبيل الاحتياط سيتقدم الحزب خلال الـ72 ساعة القادمة، اي في موعد اقصاه الخميس المقبل بمرشح بديل".

واضاف "اعتقد ان المرشح البديل اما رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، او وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، وكلاهما يحظيان بالمقبولية في بغداد، وأي منهما يرشح سيكون هو رئيس الجمهورية القادم".

والأحد، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات ترشيح زيباري مؤقتا؛ لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، بداعي أنه لا يستوفي الشروط الدستورية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الدعوى الأحد المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد اعلن الثلاثاء عن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الاخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وقاطعت أغلب الكتل النيابية الجلسة التي كان من المقرر عقدها أمس الاثنين الماضي لانتخاب رئيس جديد للعراق.

وكان 25 مرشحا قد تقدموا لشغل المنصب، إلا أن المنافسة كانت تنحصر بين هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.