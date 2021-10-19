ميراني: رئيس الإقليم سيجتمع مع الأطراف والأحزاب الكوردستانية قبل الذهاب لبغداد

شفق نيوز/ أعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم الثلاثاء أن رئيس إقليم كوردستان سيعقد اجتماعاً لجميع الأطراف والأحزاب الكوردستانية قبل التوجه إلى العاصمة العراقية بغداد للتفاوض على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ميراني عقب اجتماع لوفد للديمقراطي الكوردستاني مع الحزب الشيوعي الكوردستاني والحركة الاسلامية في كوردستان في مدينة اربيل.

وقال ميراني خلال المؤتمر، إنه "بعد زيارتنا لجميع الأطراف الكردستانية سيدعو رئيس الاقليم هذه الأطراف إلى اجتماع موسع لإعداد برنامج مشترك قبل التوجه إلى بغداد لإجراء المباحثات بشأن الحكومة العراقية القادمة".

وأضاف "نحن ننتظر اجتماع رئاسة الاقليم وعلى ضوء نتائجها سنقرر مع من نتحالف وكيف نتحالف".

وتابع سكرتير الحزب بالقول "نحن نريد ألّا نذهب في إجراء المباحثات بشكل فردي وانما يجب ان تكون الكتل الكوردستانية موحدة وتذهب بشكل موحد لإجراء المباحثات"، مردفا بالقول: نحن لا نزور احدا على اساس المقاعد التي حصل عليها وانما نزور كل الاطراف الكوردستانية لاهميتها".

وعن مدة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة قال ميراني: نتوقع ان تكون المباحثات مطولة لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا ان إطالة امد حكومة تصريف الاعمال ليست في صالح العراقيين واقليم كوردستان ايضا ولهذا نتمنى ان تتشكل الحكومة بسرعة .