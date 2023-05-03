ميراني: المركز المقترح للكورد الفيليين يتعين أن يضم الكفاءات بعضويته وإبعاده عن التنافس الحزبي

شفق نيوز/ أشاد مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، يوم الأربعاء، بالمقترح الذي تقدم به الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بشأن تأسيس مركز خاص بشؤون الكورد الفيليين في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ألا أنه في الوقت ذاته دعا إلى أن يضم المركز في عضويته الكفاءات وإبعاده عن التنافس الحزبي بما يخدم هذه الشريحة من الشعب الكوردي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش استضافته في أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية) المنعقد في اربيل.

وقال ميراني في كلمته، إن الحكومة العراقية مدانة أمام شريحة الكورد الفيليين، مردفا بالقول إن هذه الشريحة تمت معاقبتها بسبب مواقفها القومية

وأضاف ان النظام السابق كان يحمل فكراً سيئا ورجعياً تجاه الكورد الفيليين.

وأثنى ميراني على مقترح الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بشأن تأسيس مركز للفيليين، وقال إنه يتعين ألا يكون هذا المركز خاصاً بحزب دون آخر، وأن يكون مركزا علمياً بحتاً للكورد الفيليين، وأن يضم اشخاصاً كفاءات لكي يعملوا لخدمة النّاس لا من أجل توفير فرص عمل لأعضاء هذا المركز وحسب.

وأكد على ضرورة أن يكون لهذا المركز استمرارية في العمل، وان يتم تمويله ماديا ودعمه معنويا من اجل ان يعمل على نشر المسائل الفكرية بالتنسيق مع الجامعات، و الصروح العملية والجهات المعنية في اقليم كوردستان.

وشدد ميراني على ضرورة ابعاد المنافسة الحزبية عن ملف الكورد الفيليين، وقال: ينبغي أن نتنافس نحن الأحزاب للفيليين لا عليهم لأنهم جزء مهم من قوميتنا وكانوا ضحية كبيرة فيه.

وأخيراً ثمن المسؤول البارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الدور الفاعل لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إزاء قضية الكورد الفيليين ودعمها بمختلف المجالات وفي المراحل كافة.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد اقترح أمس الثلاثاء تأسيس مركز في اربيل لمتابعة شؤون الفيليين كافة، وأن يكون هذا المكتب بمثابة المرجع للفيليين، وذلك في كلمة القاها خلال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية).