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أوميد خوشناو: المرسوم الإقليمي سيصدر اليوم بتعييني محافظاً لأربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-18T05:46:52+0000
أوميد خوشناو: المرسوم الإقليمي سيصدر اليوم بتعييني محافظاً لأربيل

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل المنتخب أوميد خوشناو يوم الخميس أنه سيؤدي اليمين القانونية أمام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ليتسلم مهام عمله رئيسا جديدا للحكومة المحلية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين اليوم على هامش وضع إكليل من الزهور على المكان الذي أُغتيل فيه القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فرنسو حريري.

وقال خوشناو :اليوم يصدر الأمر الإقليمي وأؤدي اليمين القانونية في تسلم مهام عملي محافظا لأربيل.

وأضاف "أنا سعيد جدا بتكليفي بمزيد من المسؤوليات وبالتزامن مع هذه الذكرى إذ أن الشهيد حريري بذل ما بوسعه خدمة لأربيل وأهلها".

وكان مجلس محافظة أربيل قد صوّت في جلسة عقدها يوم الإثنين الثامن من شهر شباط الجاري على رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان أوميد خوشناو محافظا جديدا خلفاً للراحل فرست صوفي الذي وافته المنية جراء إصابته بفيروس كورونا. 

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