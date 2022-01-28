ميترو يطالب بتحقيق "عاجل" في حريق التهم مكتب منظمة دولية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ طالب مركز ميترو الجهات الامنية بقضاء كفري، يوم الجمعة، بالتحقيق الجدي في حادث حريق مكتب منظمة التعاون الالماني واعلان النتائج الى الراي العام، مؤكداً تضامنه مع العاملين في المنظمة.

وقال رحمن غريب رئيس مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية في اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا شب فجر اليوم في مكتب منظمة التعاون الالماني الذي يقع في مركز قضاء كفري التابع الى ادارة كرميان"، مضيفا "لقد تحدثنا مع مدير مكتب المنظمة استغربوا من الحادث خصوصا وان بان مكتبهم قريب من دائرة الاطفاء".

وتابع، "نطالب بتحقيقات عاجلة خصوصا وان المنظمة تقول ان الحدث كان "بفعل فاعل".

وقال هونر فخر الدين المشرف على مكتب منظمة التعاون الالماني لمركز ميترو إن "مكتب المنظمة في القضاء قد احترق فجر اليوم بعد ان تسلل مجهول من النافذة الخلفية للمكتب"، موكدا ان "العملية كانت مدبرة حيث احترق جميع الاجهزة في المكتب".

ولفت الى ان "التحقيقات جارية و لقطات الكاميرا تؤكد ان العملية تمت بفعل فاعل".