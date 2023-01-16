"ميترو" يسجل 431 اعتداءً وانتهاكاً ضد الصحفيين في إقليم كوردستان خلال عام

شفق نيوز/ كشف مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، في تقريره السنوي عن تسجيل أكثر من 430 انتهاكاً بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية خلال العام 2022.

وقال منسق المركز رحمن غريب، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بعد 32 عاماً من الحكم المشترك للقوتين الكورديتين الرئيسيتين في اقليم كوردستان، يتعرض الصحفيون للاعتداء والانتهاك أثناء أداء واجباتهم وتغطية الأحداث".

وبين انه بحسب التقرير السنوي فقد "تم تسجيل 431 انتهاكاً بحق 301 صحفي ومؤسسة إعلامية العام الماضي، منها 26 حالة ضرب وإهانة لصحفيين وإعلاميين، و4 حالات إهانة، و46 حالة اعتداء وتهديد، وحالتيّ هجوم صاروخي، وثلاث حالات اقتحام لمنازل صحفيين، وست حالات اعتداء الكتروني، و16 حالة أخذ تعهدات اجبارية، و64 حالة إلقاء قبض صحفيين بدون امر قضائي".

وأضاف أنه "تم أيضاً تسجيل 195 حالة عرقلة ومنع من أداء العمل الصحفي، و68 حالة مصادرة وكسر لمعدات صحفية، وحالة واحدة لغلق مكتب قناة تلفزيونية".

وأشار غريب إلى أن "معظم الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية، في عام 2022 ولم يتغير سلوك الأجهزة الأمنية تجاه الفرق الإعلامية عند تغطية الأحداث".