ميترو: محاولة اغتيال "أسد الله" تهدد أمن واستقرار كوردستان

شفق نيوز / أدان مركز "ميترو" بأشد العبارات، محاولة اغتيال المحامي والناشط المدني الكوردي الإيراني (سهراب أسد الله رحمتي) في أربيل الليلة الماضية، مطالباً السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى الفاعلين، والقاء القبض عليهم، لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

وكان رحمتي قد تعرض لمحاولة اغتيال، بإطلاق النار عليه أمام داره، أمس الخميس في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وأدى ذلك إلى إصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووصف المركز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، هذا العمل بـ"الإجرامي، كونه يتنافى مع حرية الرأي والتعبير، التي أقرتها وأكدت عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتشكل إدانة لمن قام بهذا العمل والذين يقفون من ورائهم"، مؤكداً أن "ذلك يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في إقليم كوردستان".

وطالب المركز، حكومة الإقليم بـ"التحرك من أجل منع مثل هذه الأفعال، وعدم اتخاذ الإقليم مكاناً لتصفية الحسابات، والتي حتماً ستشكل تهديداً للأمن والاستقرار في إقليم كوردستان".

وتلقى رحمتي، العديد من رسائل التهديد بسبب دفاعه ومتابعته لقضايا اغتيال ناشطين إيرانيين في إقليم كوردستان العراق، باعتباره محامياً عنهم، وكسب دعوى قضائية تخص عملية اغتيال أحد الناشطين الإيرانيين، أدت الى صدور حكم إعدام بحق 3 من المنفذين وسجن 2 من المتعاونين معهم، بوقت سابق.