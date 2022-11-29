مياه الأمطار تغمر سداً بالكامل في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت ادارة سد "باوشاسور" في قضاء كفري التابع لإدارة منطقة گرميان في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، احتواء السد على أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه بعد موجة الامطار الاخيرة.

وقال عزيز كريم المشرف على السد في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز إن " الأمطار غمرت السد بالكامل، بعد انخفاض منسوب المياه إلى درجات عالية قبل هطولها".

وأضاف كريم أن "الطاقة المائية للسد تبلغ 5 ملايين و 150 ألف متر مكعب".

وأشار كريم الى أنه "لم يشهد السد مثل هذه الكمية من المياه في السنوات الثلاث الماضية ، وهذا العام لدينا احتياطي كامل من المياه للمزارعين ، وما يتطلب الآن منهم هو فقط المحافظة على المياه واستخدام نظام الري الحديث".

وبحسب إحصائية دائرة الارصاد الجوية في مديرية زراعة گرميان ، هطل أكثر من 66 ملم من الأمطار على قضاء كفري وحدها خلال موجة الأمطار الماضية.

وفي سياق متصل كشف مصدر في ادارة سد دربنديخان لوكالة شفق نيوز أنه "بلغ إجمالي كمية الأمطار في دربنديخان 63.2 ملم وزادت كمية المياه في سد دربنديخان بمقدار 13 سم".

واضاف المصدر ان "سد دربنديخان يحتوي الآن على 900 مليون متر مكعب من المياه و هنالك 69٪ من السد فارغ حتى الآن".

وكانت ادارة سد دوكان في اقليم كوردستان أعلنت، يوم السبت الماضي، ارتفاع منسوب المياه في السد بمقدار 10 سنتيمترات، مرجحة ارتفاع المنسوب لأكثر من ذلك بفضل موجة الامطار الاخيرة.