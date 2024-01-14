مياه الأمطار تغمر جسر "گلي علي بيك" وتغلق طريق بيخال.. صور

شفق نيوز/ غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان جسراً في إحدى المناطق السياحية الشهيرة بالمحافظة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "مناسيب المياه ارتفعت في منطقة گلي علي بيك بشكل كبير وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة منذ الليلة الماضية حيث تسببت بغمر جسر في المنطقة، لكنها انخفضت قليلا اليوم مع توقف المطر".

ولفت المصدر إلى أن "مديرية الدفاع المدني في سوران أرسلت عدة فرق الى الاماكن التي حصل فيها ارتفاع مناسيب المياه"، مشيراً الى ان "طريق بيخال مازال مغلقا بسبب تجمع المياه".