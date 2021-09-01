موقع أمريكي: نيجيرفان بارزاني ساعد في تخفيف حدة التوترات بين تركيا والإمارات

شفق نيوز/ ذكر موقع "المونيتور"، يوم الأربعاء، أن رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني ساعد في تسهيل مكالمة هاتفية جرت مؤخرًا بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا، أول أمس الإثنين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ونقل الموقع ومقره الولايات المتحدة الامريكية عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة" أن بارزاني كان يعمل على تهدئة التوترات بين أردوغان وولي العهد .

وقال أحد المصادر إن الانفراج بين تركيا والإمارات "يخدم السلام والاستقرار الإقليميين". ولم تخض المصادر بمزيد من التفاصيل.

وأشار الموقع إلى أن جهود الوساطة تعزز بوضوح دور نيجيرفان بارزاني على المسرح الدبلوماسي الإقليمي وتساعد كورد العراق على الحصول على مكانة مع لاعبين إقليميين مهمين.

ونوه الموقع الأمريكي إلى أن نيجيرفان بارزاني حاذق وذكي ، ويتمتع بروابط ودية مع كلا الزعيمين وخاصة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.