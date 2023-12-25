موقع سياحي واعد.. "أكبر" سد في أربيل يرى النور خلال 8 أشهر بـ"سواعد" محلية

شفق نيوز/ قال عبد الله حمد گردي مدير الشركة المنفذة لمشروع سد (گومسبان) في محافظة أربيل، يوم الإثنين، إن المشروع سيكتمل خلال 8 أشهر، مشيراً إلى أنه يوفر مياه للشرب لسكان أربيل وسيكون موقعاً سياحياً واعداً.

وأضاف گردي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع السد وصل حتى الآن إلى 42 متراً وبقي 28 متراً لإكماله، حيث سيكون على ارتفاع 70 متراً".

ولفت إلى أن "المشروع سيرى النور خلال 8 أشهر"، مبيناً أن "90 % من العمال الذين يعملون في المشروع هم عمال محليون".

وأكد مدير الشركة المنفذة للمشروع، مساعدة حكومة إقليم كوردستان لهم بتنفيذ المشروع، الذي قال إنه مشروع إستراتيجي لتأمين مياه الشرب لسكان أربيل، فضلا عن كونه موقع سياحي".

وسد (گومسبان) في أربيل يعد أكبر سد في المحافظة وثالث أكبر سد في إقليم كوردستان بعد سدي دوكان ودربنديخان، وفقاً لحكومة إقليم كوردستان.

وتكلفة بناء السد بلغت 95 مليار دينار، وارتفاعه 70 مترا وطوله 512 مترا، بحسب ما صرح به عبد الله حمد گردي مدير الشركة المنفذة لمشروع سد (گومسبان) لموقع حكومة إقليم كوردستان في 22 أيار 2023.

ويمكن للسد تخزين 115 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، ولأول مرة في إقليم كوردستان والعراق، تم استخدام خرسانة (آرسیسي) في بناء السد.

وأضاف مدير الشركة المنفذة للمشروع، إن "سد گومسبان سيكون ثالث أكبر سد في إقليم كوردستان بمساحة 6 ملايين و 125 ألف متر مربع".

وسيكون للسد دور مهم في حماية الموارد المائية ورفع منسوب المياه الجوفية ومكافحة الجفاف، كما سيكون مصدرا هاما للمياه النظيفة لأربيل وينعش قطاع السياحة في المنطقة.