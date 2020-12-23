موقع امريكي: مسرور بارزاني قدمّ طلباً رسميا للتحالف لتسيير دوريات مع شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ قال موقع "المونيتور" الامريكي يوم الاربعاء ان حكومة اقليم كوردستان قدمت طلباً رسميا الى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية المناهض لتنظيم داعش بنشر مراقبين وتسيير دوريات على حدودها مع شمال شرق سوريا الخاضع للسيطرة الكوردية.

ونقل الموقع عن مسؤولين كورد عراقيين قولهم، إن مسرور بارزاني ، رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان ، قدّم الطلب إلى وزير الخارجية مايك بومبيو في مكالمة هاتفية جرت ظهر الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ورفض المسؤولون التعليق على رد فعل بومبيو.

من جهته اوضح عزيز احمد نائب مدير مكتب مسرور بارزاني سبب رغبة حكومة إقليم كوردستان في تمركز القوات الأمريكية في وحول معبر فيش خابور الحدودي ، وهو مركز الإمداد الرئيسي لقوات التحالف المتمركزة في شمال شرق سوريا.

وقال أحمد إن الدوريات تخدم عدة أغراض ، بما في ذلك التحقق بشكل مستقل من أي عمليات تهريب على طول الحدود ، وهو ما "سيكون مفيدًا" لحكومة إقليم كوردستان وحليفتها الإقليمية الرئيسية ، تركيا.

واشار أحمد الى أن المراقبين سيثبطون حزب العمال الكوردستاني المحظور من نقل الرجال والإمدادات من قواعده في الاقليم إلى كوردستان سوريا "روج آفا" وسيكون ذلك "مفيدًا للجميع".

وأعلن وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان سربست لزكين يوم الاربعاء المصادف 16 من شهر كانون الاول الجاري احباط قوات البيشمركة هجوما شنه مسلحون موالون لحزب العمال الكوردستاني قادمين من سوريا.

وقال لزكين في مؤتمر صحفي حينذاك، إن مجموعة من عناصر وحدات حماية الشعب YPG هاجمت نقطة لقوات البيشمركة في منطقة سحيلا لتدور اشتباكات "عنيفة" بين الجانبين استمرت قرابة ساعتين استخدمت فيها المدافع الرشاشة، مردفا بالقول ان البيشمركة تمكنت من دحر القوات المهاجمة التي حاولت التسلل من الاراضي السورية الى الاقليم.

واضاف ان الاشتباكات لم تسفر عن وقوع خسائر ضمن صفوف قوات البيشمركة رغم شدتها، لافتا الى ان القوات المهاجمة حاولت احتلال النقطة التابعة للبيشمركة الا انها اخفقت، مؤكدا ان من حق البيشمركة ان تدافع عن ارضها.

ودعا لزكين التحالف الدولي الى ان يكون له موقف ازاء الهجمات المتكررة التي ينفذها حزب العمال، والفصائل المنضوية تحت لوائه.