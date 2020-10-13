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موظفو مصارف السليمانية وحلبجة يقاطعون الدوام الرسمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-13T08:47:06+0000
موظفو مصارف السليمانية وحلبجة يقاطعون الدوام الرسمي

شفق نيوز/ قرر موظفو المصارف في محافظتي السليمانية وحلبجة بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مقاطعة الدوام الرسمي في دوائرهم احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن موظفي المصارف في محافظتي السليمانية وحلبجة قرروا ايضاً تنفيذ اعتصام سلمي لحين صرف الرواتب، مشيرا إلى أن الموظفين لم يتسلموا رواتبهم لشهر نيسان ولغاية شهر آب من العام الحالي.

وشهدت مدينة السلیمانیة في الآونة الأخيرة عدة احتجاجات على تأخر الرواتب، فيما علقت مدیریة التربیة العامة ومدارس المحافظة دوامها الرسمي في المحافظة.

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