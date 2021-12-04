موظفو مستشفى خاص بكورونا في إقليم كوردستان يتظاهرون لصرف رواتبهم

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي مستشفى للأمراض الانتقالية في إدارة منطقة "كرميان" بإقليم كوردستان، يوم السبت، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من موظفي مستشفى "قلا" الخاص بالأمراض الانتقالية في قضاء كلار مركز إدارة گرميان، تظاهروا للمطالبة بصرف المستحقات المالية.

وقال احد الموظفين المتظاهرين، يعمل بصفة عقد، لوكالة شفق نيوز، إن "قرابة ١٠٠ موظف من خريجي المعاهد والذين يعملون بصفة عقود والبعض الاخر الذي يعمل كمتطوع، نظموا وقفة احتجاجية أمام المستشفى للمطالبة بصرف المستحقات المالية التي وعدت حكومة إقليم كوردستان بصرفها على جميع المستشفيات الخاصة بأمراض كورونا".

واضاف ان "إدارة المستشفى منعتنا من الدخول للمستشفى بحجة عدم علمها وموافقتها على الوقفة الاحتجاجية".

واكد أن "الأسباب وراء تأخر صرف المنح لنا تعود إلى تلكؤ إدارة المستشفى ومديرية صحة گرميان، على الرغم من أن وزارة الصحة في الاقليم كانت قد وافقت على صرف تلك المستحقات".