موظفو مرور السليمانية يقاطعون الدوام احتجاجا على معاقبة مديرهم

شفق نيوز/ قاطع موظفو مديرية مرور السليمانية، يوم الأربعاء، الدوام لمدة نصف ساعة احتجاجا على معاقبة مديرهم.

وقال مصدر في مديرية مرور السليمانية لوكالة شفق نيوز ، إن "موظفي مديرية مرور السليمانية أعلنوا صباح اليوم مقاطعة العمل لمدة نصف ساعة احتجاجا على معاقبة مديرهم، لكنهم الآن استأنفوا عملهم".

وأمس الثلاثاء، صدر أمراً بتوقيف مدير مرور السليمانية العميد آسو محمد لمدة شهر، بسبب مخالفته التعليمات.

ووفقاً لمصدر مطلع، فإن "العميد آسو محمد أصدر قرارا بصرف مخصصات الشهادة الدراسية لنفسه، عندما كان مديرا لشرطة كهرباء كرميان".

وقال محمد، إن "القضية تعود للعام 2020، وتتعلق بدراسته للماجستير من دون حصول موافقات رسمية لذلك"، مبينا أن "قرارا صدر اليوم بتوقيفه لمدة شهر وهذا آمر طبيعي وقانوني".