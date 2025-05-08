موظفو مديرية ماء السليمانية يقاطعون الدوام احتجاجاً على تأخر رواتبهم (صور)

شفق نيوز/ في خطوة احتجاجية جديدة تعكس تصاعد الاستياء من تأخر صرف الرواتب، أقدم عدد كبير من موظفي مديرية ماء السليمانية على مقاطعة الدوام الرسمي، يوم الخميس، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لشهر نيسان/ أبريل الماضي.

وقال أحد الموظفين المحتجين، مفضلاً عدم الكشف عن نفسه، لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم شهد مقاطعة واسعة للدوام من قبل موظفي المديرية، وذلك احتجاجاً على استمرار تأخير صرف الرواتب".

وأوضح أن "الموظفين يطالبون بصرف راتب شهر نيسان، وقد قرروا عدم العودة إلى أعمالهم حتى تلبية مطالبهم".

وأضاف أن "الموظفين المرتبطين مباشرة بالمشاريع الخدمية فقط هم من واصلوا دوامهم نظراً لأهمية أعمالهم، بينما قاطع الغالبية من العاملين داخل المديرية الحضور إلى مواقع عملهم".