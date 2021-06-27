موظفو كهرباء السليمانية يقاطعون الدوام وتظاهرة في "بينجوين" احتجاجا على الخدمات

شفق نيوز/ قاطع موظفو مديرية الكهرباء في مدينة السليمانية احتجاجا على استقطاع الرواتب وجعل الدوام بصورة كاملة لـ 8 ساعات لمدة 6 ايام بالاسبوع .

وقال رزكار محمد أحد موظفي دائرة الكهرباء لشفق نيوز إن "الراتب لا يسد حاجتنا بعد قطع نسبة 21% وهو ما يجعل ان نستمر بالدوام لمدة 6 ايام متكاملة وب 8 ساعات , لهذا اضربنا عن الدوام لتشعر الحكومة بمعاناتنا".

وأضاف أن "الراتب لا يكفي اجور النقل وتامين الحياة لذا قررنا ألّا نستمر بالدوام لحين ان تقرر الحكومة دفع الرواتب كاملا دون استقطاع انها حقوقنا لا نطلب غير ذلك".

وقاطع معظم الموظفين الدوام، ولوحوا إلى الإضراب العام في حال عدم استجابة المسؤولين لمطالبهم في صرف رواتبهم كاملة.

وفي قضاء بينجوين في السليمانية خرج العشرات من الأشخاص في تظاهرات احتجاجا على انخفاض معدل تجهيز الطاقة مع انعدام الخدمات الرئيسية.

وشرعت حكومة إقليم كوردستان أول أمس الجمعة بصرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام بنفس الالية السابقة للشهر الماضي، أي باستقطاع 21% من الرواتب.

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قد قررت في نيسان/أبريل من العام 2020 قطع رواتب موظفي الدولة في إقليم كوردستان بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة “سومو” المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته حكومة أربيل.