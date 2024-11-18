موظفو عقود التنمية في صحة السليمانية يطالبون بتحويلهم لعقود دائمة

شفق نيوز/ نظم عدد من موظفي عقود التنمية والتطوير في صحة السليمانية، يوم الاثنين، اعتصاماً أمام مديرية الصحة في المحافظة، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود دائمة أسوة بزملائهم في وزارة الصحة.

وقال ممثل موظفي عقود التنمية والتطوير في صحة السليمانية، توانا توفيق، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "نحن 1135 موظفاً عملنا على مدار السنوات الماضية بكل تفانٍ وتضحية في خدمة القطاع الصحي".

وأضاف "رغم صدور أمر من رئيس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان بتحويلنا إلى عقود دائمة، فوجئنا بعدم ورود أسمائنا في القوائم الحكومية".

وبين أنه "بعد التحري، تبين أن مجلس الخدمة لم يدرج أسماءنا دون توضيح الأسباب، رغم قيامنا بنفس المهام التي يؤديها زملاؤنا الآخرون في الوزارة".

وطالب توفيق الجهات الحكومية ذات العلاقة "بإنصافنا وإدراج أسمائنا ضمن القوائم لتحويلنا إلى عقود دائمة".

من جانبه، أكد نائب مدير عام صحة السليمانية، هيرش سليم، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "هذه المشكلة ليست ضمن صلاحيات وزارة الصحة أو مديرية الصحة في السليمانية".

وتابع "وفقاً لجهات في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، فإن أسماء موظفي عقود التنمية، البالغ عددهم نحو 1135، لم تُدرج ضمن قوائم تحويل الموظفين إلى عقود دائمة التي أُرسلت إلى بغداد. ونحن متضامنون مع مطالبهم العادلة ونؤيد إدراجهم في القوائم ومنحهم حقوقهم أسوة بزملائهم".

وبدأت أزمة موظفي عقود التنمية في القطاع الصحي عقب صدور توجيهات حكومية بتحويل جميع موظفي العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، إلا أن القوائم الرسمية لم تشمل أسماء موظفي عقود التنمية والتطوير، مما أثار استياءهم ودفعهم لتنظيم احتجاجات.

وتُعد هذه العقود جزءاً من الجهود الرامية لدعم القطاع الصحي في إقليم كوردستان، إلا أن عدم شمولهم في القوائم يهدد استقرارهم الوظيفي ويطرح تساؤلات حول آليات تنفيذ القرارات الحكومية.