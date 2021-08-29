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موظفو بلدية السليمانية يقاطعون الدوام الرسمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-29T08:04:45+0000
موظفو بلدية السليمانية يقاطعون الدوام الرسمي

شفق نيوز/ أعلن الموظفون والعاملون في رئاسة بلدية محافظة السليمانية مقاطعتهم الدوام الرسمي فيما نفى مسؤول في البلدية تهديد أي موظف في حال الإقدام على هذا الموقف.

وطالب الموظفون المحتجون أن يبقى الدوام مستمراً بنظام التناوب وان تبقى ساعات العمل كما هي عليه وعدم زيادتها الذي طرأ عليها تغيير بعد تفشي ظهور فيروس كورونا في إقليم كوردستان.

وتعليقا على مقاطعة الدوام قال مدير إعلام بلدية السليمانية زردشت رفيق في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "بموجب التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء يتعين عودة الدوام إلى طبيعته كما كان في السابق، وأن يكون على مدار أيام الأسبوع بإستثناء يومي الجمعة والسبت، وهذا يعني أن العمل بنظام التناوب قد تم الغاؤه بأن يعمل الموظف يومين ويبقى مثلهما في المنزل".

كما أشار إلى أن الدوام أصبح كاملا في جميع الدوائر الحكومية في السليمانية، وأن دائرة البلدية ستلتزم بذلك، ومن المؤكد عدم التزام بعض الدوائر سيخلق مشكلة في المحافظة.

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