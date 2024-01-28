موظفو الكهرباء والمرور في السليمانية يعلنون الإضراب والمعلمون يجددون تظاهرات.. صور

شفق نيوز/ أعلن موظفو دائرتي الكهرباء والمرور في السليمانية، يوم الأحد، الإضراب وإيقاف تسيير معاملات المواطنين احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم، في الوقت الذي جدد فيه المعلمون والمحاضرون في المحافظة، تظاهراتهم للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم الشهرية.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، الى أن موظفي دائرة كهرباء السليمانية وموظفي مرور السليمانية توقفوا من تسيير معاملات المواطنين احتجاجا على تأخير صرف الرواتب الشهرية.

من جانبه قال آوات محمد وهو أحد المعلمين المحتجين لوكالة شفق نيوز، إن "المعلمين والمحاضرين يقدرون مطالب أهالي الطلاب ورجال الدين والشخصيات لهم في العودة لقاعات الدراسة لكن ذلك مرتبط بصرف الرواتب وتنفيذ المطالب".

وأضاف، "نحن ندعوا رجال الدين والشخصيات وأهالي الطلاب الى الضغط على الحكومة لصرف مستحقاتنا وعدم الضغط علينا لغرض إتمام العام الدراسي الحالي".

وأكد محمد استمرارهم في التظاهر و الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم بصرف الرواتب المتأخرة وصرف العلاوات والترفيعات المهنية وتثبيت المحاضرين المجانيين".

وبين مراسل وكالة شفق نيوز إن أعداد المحتجين لم تكن كالسابق بسبب عودة بعض المحاضرين والمعلمين لقاعات الدراسة في السليمانية بعد موجة المطالب الشعبية لعودة الحياة إلى مدارس السليمانية.

ودعا مجموعة من رجال الدين والشخصيات في مدينة السليمانية يوم أمس السبت المعلمين والمدرسين الى العودة الطوعية لقاعات الدراسة، مطالبين بالوقت نفسه حكومة الإقليم بالاستجابة فعليا لمطالب المعلمين والمحاضرين.

وبدأ المعلمون والمدرسون في السليمانية مقاطعة العملية التعليمية احتجاجا على تأخير صرف الرواتب وعدم تعيين المحاضرين في 13 أيلول 2023 في كافة مدارس محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها.