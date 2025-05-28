موظفو السليمانية يهاجمون مشروع "حسابي" ويدعون لمقاطعته

شفق نيوز/ أعرب مجموعة من المعلمين والموظفين في محافظة السليمانية، عن رفضهم الشديد لإجبارهم على ملء نموذج برنامج "حسابي"، واصفين الخطوة بأنها مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء، وحضرته وكالة شفق نيوز، أعلنت مريم حسين، ممثلة مجموعة من المعلمين والموظفين، عن استيائهم من الضغط الممارس عليهم، خاصة في مدينتي السليمانية وحلبجة والمناطق المحيطة بهما، لإجبارهم على تعبئة نموذج "حسابي" المرتبط بآلية صرف الرواتب عبر الحسابات المصرفية.

وأشارت المجموعة إلى أن "الضغط الممنهج لملء هذا النموذج يعتبر خرقًا واضحًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا، والذي نص على ضرورة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان عبر المصارف الفيدرالية الرسمية، وليس المصارف الأهلية أو عبر مشاريع خاصة".

ووصفت المجموعة هذا الإجراء بأنه "يمثل محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية وفرض السيطرة على رواتب الموظفين بعيدًا عن الإطار القانوني والمؤسساتي".

وأكدت حسين أن "برنامج حسابي لا يعدو كونه حسابًا فارغًا لا يتم تحويل الأموال الفيدرالية إليه، بل هو مجرد أداة شكلية تمر من خلالها الأموال لتُحجز في دائرة مغلقة ومجهولة المصير".

ودعت حسين جميع الموظفين في إقليم كوردستان إلى "مقاطعة برنامج "حسابي"، ومواجهة هذا المشروع بما يضمن حماية رواتبهم واستقلال قرارهم المالي".