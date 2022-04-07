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موظفو السليمانية يطالبون بغداد بالتدخل في أزمة الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-07T09:27:18+0000
موظفو السليمانية يطالبون بغداد بالتدخل في أزمة الرواتب

شفق نيوز/ طالب عدد من الموظفين والمعلمين في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، السلطات الاتحادية بالتدخل لحل مشكلة الرواتب، متسائلين عن دور حكومة المركز في حل هذه المشكلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عدد من الموظفين والمعلمين، في مبنى مكتب مجلس النواب العراقي بمحافظة السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز.

وطالب الموظفون والمعلمون خلال المؤتمر، حكومة بغداد بالتدخل وصرف رواتب موظفي الاقليم بصورة مباشرة من قبلها، كما طالبوا بتدقيق الواردات النفطية والمالية الداخلية ليضمنوا انها تصرف للمواطنين بعيدا عن تدخل "العوائل الحاكمة" على حد وصفهم.

ويعاني موظفو السليمانية من مشكلة في توزيع الرواتب الشهرية بسبب عدم وجود السيولة المالية في البنوك الحكومية داخل المحافظة.

وقررت حكومة اقليم كوردستان خلال اجتماعها الاعتيادي، امس الاربعاء، الإيعاز إلى وزارة المالية والاقتصاد للبدء بصرف رواتب شهر آذار اعتباراً من يوم الأحد 10/4/2022. 

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