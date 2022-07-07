موظفو السليمانية يشكون من عدم تسلّم رواتبهم قبل حلول عطلة عيد الاضحى

شفق نيوز/ شكا الكثير من المتقاعدين والدوائر الحكومية في محافظة السليمانية يوم الخميس، من عدم تسلمهم رواتب شهر حزيران.

جاء ذلك بعد إعلان حكومة الإقليم في وقت سابق عن أنها ستقوم بتوزيع رواتب الموظفين العموميين قبل عطلة العيد.

وقال عمران احمد وهو احد المتقاعدين لوكالة شفق نيوز؛ انه جاء "منذ الساعة السادسة صباحا لهذا المصرف لغرض استلام راتبه الشهر إلا أنه ولغاية الآن التي تشير فيها الساعة الى الواحدة والنصف ظهرا لم يتم تسليم الرواتب لنا".

واضاف، "نحن بانتظار الرواتب الشهرية لاننا بحاجة لها خصوصا ونحن مقبلين على عيد الاضحى المبارك الذي يتطلب مستلزمات خاصة ومصاريف إضافية".

أما حيدر رياض وهو موظف في المديرية العامة للثقافة والفنون في گرميان فأكد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الموظفين لم يستلموا رواتبهم على الرغم من أن وزارة المالية والاقتصاد أكدت خلال جدول صدر منها ان رواتب موظفي وزارة الثقافة سيتم توزيعها في يوم الثلاثاء الموافق الخامس من تموز لكن لحد الان لم يتم توزيع الرواتب بحجت عدم توفر السيولة المالية في مصرف شيروانه الحكومية".

ويعاني موظفي القطاع الحكومي في اغلب الاشهر من تاخير صرف رواتبهم الشهرية في محافظة السليمانية والادارات التابعة لها بسبب ازمة السيولة المالية في المحافظة، وقد تم تشكيل لجنة حكومية واخرى برلمانية ولم تظهر اللجان نتائج التحقيقات لغاية الان.