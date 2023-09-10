موظفو السليمانية وحلبجة يعلنون الإضراب العام بسبب تأخر الرواتب

شفق نيوز/ بدأ الموظفون في السليمانية وحلبجة صباح اليوم الأحد، الإضراب عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم لشهرين متتاليين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن الأطباء المقيمين في مستشفى شار في السليمانية قاطعوا العمل وطالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة وإلا سيواصلون المقاطعة.

في السياق، قال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، إن "بعض موظفي محكمة السليمانية أعلنوا الإضراب عن العمل منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم".

وبحسب مصادر من محافظة حلبجة، فإن موظفي بلدية حلبجة اضربوا اليوم عن الدوام وتظاهروا أمام رئاسة بلديات حلبجة مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة.

وكان معلمو السليمانية أعلنوا يوم أمس الإضراب عن الدوام الرسمي اعتبارا من يوم 13 من أيلول الحالي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وطالبوا الموظفين الحكوميين بالإضراب.

وتأتي الاحتجاجات والمقاطعة في وقت يوافق اليوم 10 ايلول 2023 ، ولم يتسلم موظفي حكومة إقليم كوردستان رواتبهم لشهري تموز واب للعام الجاري.

في غضون ذلك، منحت الكوادر الصحية في السليمانية، مهلة 3 أيام لحكومة الإقليم لصرف راتبي شهر آب وتموز المنصرمين وإلا ستُعلن الإضراب العام.

وقال هاوزين عثمان رئيس نقابة الكوادر الصحية في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، إنه "بسبب تأخير صرف الرواتب لشهرين متتاليين نمهل حكومة المركز والاقليم ثلاثة أيام وفي حال عدم الاستجابة، فسيكون الإضراب العام هو الخيار أمامنا لحين الاستجابة للمطالبين".

واضاف ان "حكومة الإقليم ترمي الكرة بملعب الحكومة العراقية، ونحن نجد أن الكورد هم شركاء في الحكومة العراقية، فرئيس الجمهورية، ونائب رئيس البرلمان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وأربعة وزراء هم من الكورد، اذن ماهو دور هؤلاء في الحكومة العراقية؟".

وأكد هاوزين ان "حكومة الإقليم هملت مطاليب الكوادر الصحية، ولم تلبِ احتياجاتهم منذ فترة من الزمن لهذا لا نستطيع أن نتقبل أعذار الحكومة".

وبين رئيس نقابة الكوادر الصحية انهم "ينتظرون صرف راتبين وليس راتب واحد، وكذلك يجب على الحكومتين أن تتعهدا بصرف الرواتب كل 30 يوماً، والا سوف يكون الإضراب هو الخيار الأول أمام الكوادر الصحية في السليمانية".

وحذر مدير عام الصحة في السليمانية صباح هورامي، يوم الخميس المنصرم، من مقاطعة الأطباء والعاملين لعملهم بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وقال هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "تأخر صرف الرواتب خلق مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ولقد مارس الأمر ضغوطاً كبيرة علينا، والأطباء والعاملون في مستشفياتنا قد يقاطعون العمل، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير بالتزامن مع انتشار وباء الكوليرا في محافظة وسلامة جميع المرضى".

ودعا هورامي وزير الصحة ومجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان إلى "وضع رواتب الصحة أولاً، وفي حال تم تغيير جدول الرواتب، نطالب بصرف مرتبات عدة مستشفيات أو مؤسسات صحية يومياً بالتوازي مع الوزارات الأخرى"، لافتاً إلى ضرورة صرف رواتب وزارة الصحة خلال أسبوع أو 10 أيام".