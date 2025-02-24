موظفون في السليمانية يحتجون على زيادة أيام العمل.. صور
شفق نيوز/ نظم موظفو قسم الصيانة في مديرية توزيع كهرباء السليمانية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية، رفضاً لقرار تقليص عدد وجبات الدوام من خمس إلى أربع، مما يعني زيادة عدد أيام العمل الأسبوعي على الموظفين.
وأكد المحتجون أن القرار سيؤثر سلبًا على ظروف العمل، خاصة في ظل تأخير صرف الرواتب وعدم منح المخصصات والعلاوات منذ أكثر من 11 عامًا.
وقال عبد الواحد محمد، أحد المشاركين في الاحتجاج، لوكالة شفق نيوز، إن تقليص عدد الوجبات الأسبوعية سيزيد من ضغط العمل على الموظفين، حيث سيتوجب عليهم الدوام لساعات أطول في أيام أقل، مما يؤثر على راحتهم وأدائهم الوظيفي.
وأشار المحتجون إلى أن نظام العمل الحالي، القائم على خمس وجبات أسبوعية، يضمن سير العمل بسلاسة دون أي ضغط إضافي أو تقصير في الخدمات المقدمة للمواطنين. وطالبوا الجهات المعنية في مديرية كهرباء السليمانية بالتراجع عن القرار والإبقاء على نظام الدوام السابق، حفاظًا على حقوق الموظفين وضمان استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.
ويأتي قرار تقليص عدد وجبات الدوام ضمن محاولات تنظيمية من قبل الإدارة، إلا أنه يواجه رفضًا من الموظفين الذين يرون فيه عبئًا إضافيًا يؤثر على جودة بيئة العمل.