موظفون في السليمانية يحتجون على زيادة أيام العمل.. صور

شفق نيوز/ نظم موظفو قسم الصيانة في مديرية توزيع كهرباء السليمانية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية، رفضاً لقرار تقليص عدد وجبات الدوام من خمس إلى أربع، مما يعني زيادة عدد أيام العمل الأسبوعي على الموظفين.

وأكد المحتجون أن القرار سيؤثر سلبًا على ظروف العمل، خاصة في ظل تأخير صرف الرواتب وعدم منح المخصصات والعلاوات منذ أكثر من 11 عامًا.

وقال عبد الواحد محمد، أحد المشاركين في الاحتجاج، لوكالة شفق نيوز، إن تقليص عدد الوجبات الأسبوعية سيزيد من ضغط العمل على الموظفين، حيث سيتوجب عليهم الدوام لساعات أطول في أيام أقل، مما يؤثر على راحتهم وأدائهم الوظيفي.

وأشار المحتجون إلى أن نظام العمل الحالي، القائم على خمس وجبات أسبوعية، يضمن سير العمل بسلاسة دون أي ضغط إضافي أو تقصير في الخدمات المقدمة للمواطنين. وطالبوا الجهات المعنية في مديرية كهرباء السليمانية بالتراجع عن القرار والإبقاء على نظام الدوام السابق، حفاظًا على حقوق الموظفين وضمان استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

ويأتي قرار تقليص عدد وجبات الدوام ضمن محاولات تنظيمية من قبل الإدارة، إلا أنه يواجه رفضًا من الموظفين الذين يرون فيه عبئًا إضافيًا يؤثر على جودة بيئة العمل.