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موظفون حكوميون في السليمانية يقدمون طلباً رسمياً لإنهاء استقطاع الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T10:32:21+0000
موظفون حكوميون في السليمانية يقدمون طلباً رسمياً لإنهاء استقطاع الرواتب

شفق نيوز/ اعلنت جمعية الكوادر الادارية في صحة السليمانية يوم الثلاثاء انها قدمت طلبا الى محافظ السليمانية هفال "ابو بكر" لإنهاء ملف استقطاع الرواتب في إقليم كوردستان.

وقال مسؤول الجمعية بريار آزاد في تصريح للصحفيين " نحن الكوادر الصحية في محافظة السليمانية ومنذ مدة طويلة وبسبب الازمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب واستقطاعها تحملنا مسؤولية خدمة المواطن ,وبعد الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم واقرار الموازنة قدمنا طلبا الى محافظ السليمانية لإنهاء ملف الاستقطاع.

وطالب آزاد "الحكومة والبرلمان ووزارة الصحة في الإقليم بتحقيق مطالبنا بعدم استقطاع الرواتب وتسليمها بوقتها المحدد ,واسترجاع مبالغ الاستقطاعات السابقة وتفعيل الامتيازات الصحية للموظفين".

ولجأت حكومة الإقليم ومنذ العام الماضي إلى استقطاع نسبة من رواتب الموظفين بعد قطع الحكومة الاتحادية ميزانية كوردستان وانخفاض أسعار النفط جراء تفشي ظهور فيروس كورونا.

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