موظفون حكوميون في السليمانية يطالبون برواتبهم.. صور

شفق نيوز/ تجمع العشرات من موظفي مديرية الطباعة والنشر في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، أمام مبنى المديرية للمطالبة برواتبتهم الشهرية المتأخرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن عدداً من الموظفين تجمعوا، اليوم، أمام مبنى مديرية الطباعة والنشر للمطالبة برواتبهم الشهرية المتأخرة والمتلكئة، مبيناً أن الموظفين أكدوا أن ما يحصل الان بحقهم يعتبر ظلماً واجحافاً ولابد من الكف عنه.

وأشار مراسلنا، إلى أن الموظفين قالوا إن ايام العيد ستكون سيئة عليهم وعلى عوائلهم بسبب عدم توفر المال الكافي للقيام بطقوس العيد، موضحاً أن الموظفين طالبوا بصرف رواتبهم المتأخر، وشددوا على ضرورة صرفها كل 30 يوماً، مؤكدين أن على الحكومة أن تصرف رواتب شهر نيسان لأننا في نهاية هذا الشهر.

وبين مراسل شفق نيوز في السليمانية، أن قرابة 7 وزارت لم تتسلم رواتبها الشهرية على الرغم من اعلان حكومة إقليم كوردستان ومنذ السابع والعشرين من الشهر الماضي جدولاً لتوزيع الرواتب لشهر آذار المنصرم، لافتاً إلى أن مصارف السليمانية لاتمتلك السيولة المالية الكافية لتوزيع الرواتب على جميع الموظفين، وما يتوفر لديها يوميا لايتجاور أكثر من مليار ونصف دينار والتي لاتكفي إلا لعدد قليل من الموظفين.

وافاد مراسلنا أيضاً، بأن عدداً من عمال النظافة في سيد صادق تظاهروا كذلك وسط مدينة السليمانية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة

وتشهد محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها منذ أشهر أزمة سيولة مادية في المصارف الحكومية ادت إلى تأخير صرف الرواتب على الموظفين ما ادى الى خروج العديد من التظاهرات وإضراب عدد من المؤسسات الحكومية.