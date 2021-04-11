موظفون بمشروع ماء دوكان يعلنون إضراباً مفتوحاً

شفق نيوز/ أعلن عدد من الموظفين في مشروع ماء دوكان بمحافظة السليمانية، يوم الأحد، الإضراب المفتوح بسبب تأخير الرواتب.

وطالب الموظفون بتحويل بعض عقود الموظفين الى ملاك وإعطاء الرواتب والاستقطاعات.

وقال كوفند أكرم ممثل الاحتجاج في دائرة مشروع ماء دوكان في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "أعلنا اليوم اضرابنا عن الدوام بسبب تأخير رواتبنا وعدم تحويل العقود من موظفينا الى ملاك وطالبنا الحكومة أكثر من مرة لكن لم تكن هناك استجابة".

يشار الى ان مشروع ماء دوكان يغذي مدينة السليمانية بأكثر ٥٠‎% من احتياجها.