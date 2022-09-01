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"موسيقى الفقر" مسرحية في أربيل متعددة الأهداف (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-01T16:41:08+0000
"موسيقى الفقر" مسرحية في أربيل متعددة الأهداف (صور)

شفق نيوز / أقام عدد من الممثلين المسرحيين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مسرحية وسط المدينة تحت عنوان "موسيقى الفقر".

وأدت الممثلة المسرحية، ريان مجيد، التي تحدثت لوكالة شفق نيوز، في هذه المسرحية القصيرة، "دور مغنية تملك صوتاً جميلاً لكن ظروف الحياة أجبرتها على العمل كملمعة احذية، إلا أنها حاولت أن تنجح بالاعتماد على موهبتها، وعدم استخدام جمالها كسلعة". 

بدوره، قال كاتب ومخرج المسرحية، كاروان أحمد، للوكالة، إن "المسرحية التي قمنا بتقديمها اليوم، حملت رسالتين مهمتين الأولى أن الكثير من الفنانين في إقليم كوردستان، يعانون من الفقر وسوء الظروف، والرسالة الثانية هي أن مستوى الفن ومحتواه يتهاوى بشكل كبير".

وأضاف كاروان، أن "هناك الكثير ممن يقدمون أنفسهم كفنانين للمجتمع، لكن ما يقدمونه يخلو تماما من أي شيء هادف يخدم قضية معينة داخل المجتمعات".

من جانبه، أشار الممثل رشوان محمد، الذي شارك بدور (عازف في المسرحية)، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "إقامة هذه المسرحية في الشارع كان تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، لكننا لقينا استحسان الحاضرين وردود فعل إيجابية كثيرة، لأن العرض الذي قدمناه كان هادفاً وتمكنا من إيصاله إلى الحاضرين بشكل جيد".

وحضر المسرحية التي نُظمت بموافقة السلطات المحلية في أربيل، مئات الأشخاص، ومن مختلف الفئات، إذ أكدوا أهمية "الاعتناء  بالفنانين والاهتمام برسالة الفن، لأنها تساهم في تنمية وعي الفرد داخل المجتمع".

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