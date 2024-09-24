موسم سياحي "ناجح" لإقليم كوردستان تخطت عائداته المليار و300 مليون دولار

شفق نيوز/ تناولت شبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، يوم الثلاثاء، القطاع السياحي في إقليم كوردستان وما حققه من عائدات مالية تخطت المليار و300 مليون دولار خلال الموسم الذي انتهى قبل أيام.

وذكرت الشبكة أن أكثر من مليار و300 مليون دولار وهبها الصيف لقطاع السياحة في إقليم كوردستان مسجلاً موسماً رابحاً بنمو يقارب 10% عن العام السابق، فاعتدال درجات الحرارة زاد من توافد ملايين السياح من وسط وجنوب العراق عبر رحلات فردية أو من خلال نشاط الشركات السياحية.

وأشارت إلى أن إستراتيجية تنويع مصادر الدخل في الإقليم ذهبت باتجاه السياحة كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي فاستثمارات القطاع تستحوذ على 42% من مجمل استثمارات الإقليم البالغة 75 مليار دولار، بمساهمة شركاء محليين وأجانب لأكثر من 180 مشروعاً سياحياً حديثاً.

ولفتت إلى أن دخول استثمارات بقيمة 35 مليار دولار انعكس على واقع السياحة في الإقليم بارتفاع عدد الفنادق إلى 700 فندق و80 منتجعاً سياحياً كبيراً، بينما تجاوز عدد المطاعم 1150 مطعماً، تشهد تشغيلاً استثنائياً خلال فصلي الربيع والصيف يفوق قدراتها بنسبة 40%.

وتابعت الشبكة أن إقامة عشرات المهرجانات والفعاليات المختلفة رفع تدفق أعداد السياح إلى الإقليم بنحو 8% كذلك فالقرب الجغرافي ويسر تكاليف الرحلات السياحية بين 100-150 دولاراً للشخص الواحد يجعلها من الخيارات المفضلة مقارنة بالإنفاق السياحي الخارجي.