موسكو تدين استهداف مقر إقامة رئيس كوردستان: يجب وقف هذه الهجمات

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الاثنين، الهجوم على مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، داعية إلى وقف هذا النوع من الهجمات.

وقالت زاخاروفا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تُعرب موسكو عن قلقها البالغ إزاء استمرار المواجهة المسلحة في منطقة الخليج العربي، وتزايد الهجمات على البنية التحتية الإدارية والمدنية".

وأضافت "بحسب المعلومات الواردة، تعرض مقر إقامة نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان العراق، في دهوك، لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية مجهولة الهوية في 28 مارس/آذار".

وتابعت "ندين بشدة هذا العمل، الذي سعى منظموه بوضوح إلى توسيع النطاق الجغرافي للأزمة العسكرية والسياسية غير المسبوقة، من حيث الحجم والتدمير، والتي اندلعت بسبب العدوان الأميركي الإسرائيلي غير المبرر على إيران".

ودعت إلى "وقف فوري للأعمال العدائية والعودة إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، وعلى جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن أي هجمات على أهداف غير عسكرية".

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، يوم أمس السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.