"موديل" كوردية تواجه السجن خمس سنوات بعد "الاساءة" لفنان

شفق نيوز/ القت شرطة السليمانية القبض على "موديل" كوردية بتهمة "الاساءة" لفنان عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سركوت أحمد المتحدث باسم شرطة السليمانية لو وكالة شفق نيوز" تم تقديم شكوى من قبل نقابة فناني كوردستان ضد الموديل هيلين آوات بتهمة التشهير بالفنان كريم كابان، وتم عرض الشكوى الى قاضي التحقيق الذي أصدر قرار إلقاء قبض بحق المتهمة".

وأضاف "في الحال تم تنفيذ أمر الاعتقال من قبل الشرطة وسيتم التحقيق معها وفق الثانية من قانون اساءة استعمال التكنلوجيا.

وحسب القانون، ستتعرض "هيلين" إما للحبس من ستة أشهر إلى السجن خمس سنوات، أو الغرامة من مليون الى خمسة ملايين دينار.

يشار ان الموديل المعروفة هيلين اوات قد علقت بسخرية في إحدى فديواتها على الفنان كريم كابان وهو ما ولد امتعاضاً لدى أسرته وبعض الفنانين.