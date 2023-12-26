موجتا برد وثلوج في اقليم كوردستان منتصف الشهر المقبل

شفق نيوز/ توقع راصد جوي كوردي، اليوم الثلاثاء، تعرض إقليم كوردستان خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني من العام المقبل لموجتي برد شديتين، وتساقط للثلوج في معظم المناطق بما فيها أجزاء من ادارة كرميان.

وكتب الراصد الجوي الكوردي سيروان صالح علي، في موقعه الشخصي، تابعته وكالة شفق نيوز، انه خلال المدة من 15 لغاية 25 من شهر كانون الثاني المقبل يحتمل أن يشهد اقليم كوردستان موجتي برد وتساقط ثلوج شديدتين في جميع المناطق الجبلية الباردة (كويستان) وقسم من منطقة كرميان.

واضاف علي، ان هناك احتمال أن تشهد بعض مناطق التلول وسط كرميان سقوط الثلوج، مستدركا انه ليس واضحا فيما ستشهد المناطق المنخفضة في المناطق الوسطى من كرميان تساقط الثلوج.

وتشير توقعات الطقس في مختلف المدن العراقية، بما فيها إقليم كوردستان الى أمطار وثلوج وضباب وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة.